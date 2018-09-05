凱道靜坐反修勞基法 時力5立委被控違集遊法不起訴

時代力量5位立委今年1月間到總統府前靜坐抗議，要求撤回勞基法。（資料照）

2018-09-05 10:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會1月處理《勞動基準法》修法，處理攸關鬆綁7休1、輪班間隔等議案，反對修法的時代力量立委黃國昌等5人，為此先自囚在立法院議場內，之後又轉戰總統府前禁食、靜坐58小時，事後被依違反集會遊行法送辦；台北地檢署調查後，今依罪嫌不足將黃國昌、林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞・以用5人不起訴，至於黃等人反告警察部分，檢方也以查無不法簽結。

今年1月5日，立法院召開臨時會，在第一次院會散會後，立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞・以用等人，在下午帶著鎖鏈與巨型布幅標語進場，敲破議場門上的玻璃，用鐵鍊鎖住議場各出入口；而後，民進黨立委帶破門工具剪斷議場各門鐵鍊，推倒堆在門邊的椅子，衝入議場。

當天傍晚5時40分左右，時代力量5名立委見大勢已去，步出議場發表聲明，隨後拉著布條走向總統府禁食、靜坐，並歡迎支持訴求的民眾，到總統府前加入靜坐的行列，要求蔡總統出來面對、行政院撤回勞基惡法。

黃國昌等人在府前架帳篷，占據凱道長達58小時，警方將總統府及總統官邸等博愛特區進行大規模管制，直到8日凌晨4點多展開柔性架離，才將時力立委勸離府前現場，並撤除圍籬拒馬恢復交通；事後，警方依違反集會遊行法，將時力5名立委函送法辦，黃國昌等人則反告警方現場指揮官強制、毀損等罪。