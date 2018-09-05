小六女肚脹求助校護 處女血誤認經血揪出惡狼堂哥

2018-09-05 10:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國小6年級的小美農曆春節期間和家人一起回阿嬤家過年，卻遭志願役士兵表堂哥性侵得逞，小美怕家人生氣不敢聲張，開學後因肚脹去找校護求助，校護意外發現小美被性侵，經通報後，橋頭地院依生侵罪判色堂哥徒刑3年6月。

判決指出，前年農曆春節時，小美和爸媽和弟弟在大年初二時一起回到阿嬤家過年，中午時，家人吃完飯各自休息，小美和弟弟原本在1樓看電視，突然聽到正在軍中服役的堂哥叫喚，邀她去3樓房間玩，小美不疑有他上樓後，竟被堂哥脫褲趁機性侵。

小美被性侵時極力反抗，大聲叫喊，堂哥見小美不從，擔心被家人發現收手，小美嚇到不敢跟爸媽說，獨自隱忍直到開學後，她在上課時因為肚子脹痛，自行到保健室找校護求助，校護問她，「之前有來過月經嗎？」，小美否認，校護本以為小美是初次月經導致腹痛，於是追問小美「以前下面有流過血嗎？」小美此時點頭，校護驚覺不對勁，經追問後，小美才說出被堂哥性侵的事。

校護得知後立即通報校安系統並由學校報警處理，橋頭地院審理時，堂哥否認犯行，辯稱是小美不知輕重亂說話害他，但法官傳喚多位家人，證實家屬間並無閒隙，且小美在社工的引導下清楚訴說被性侵的過程，因此認定堂哥有罪，全案可上訴。