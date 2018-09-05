宜蘭蘭陽溪外海發現一浮屍 身份待確認

2018-09-05 11:01

首次上稿 10:32

更新時間 11:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳神秘海灘2日發生2起落海意外，釀成4死1失蹤，目前沙灘車業者何興龍還未尋獲，今上午蘭陽溪外海正東16海浬處，正在作業的漁船發現一具遺體，蘇澳海巡隊獲報後派員前往打撈，海巡人員通知何男兒子、妻子到場指認身分，家屬確認後遺體並非失蹤的何男，死者身分正待進一步釐清。

宜蘭縣最近2天內發生4起溺水事件，共8人落海，已知6死1失蹤，1人上岸逃過一劫。2日當天，業者何興龍、遊客周俊男及劉秀芬夫妻、魏碧慧與10歲兒子，在南澳神秘海灘搭乘沙灘車被大浪捲走，夫妻檔、母子檔等4人遺體已被尋獲。

今上午8點48分左右，在宜蘭外海作業的漁船於蘭陽溪口16至20海浬處發現一具遺體，蘇澳海巡隊獲報後派遣巡防艇前往打撈，10點遺體運抵南方澳南興安檢所，因大體經多日曝曬，已呈現腫脹，何男家屬到場指認時，確認遺體並非失蹤的何男；家屬說，他們父親頭髮全白，遺體卻是黑髮夾著白髮「看起來明顯不是我爸爸」。

因2日下午花蓮和仁外海發生漁船擱淺，船上4名船員獲救但船長失蹤，今海巡人員將遺體照傳給船長家屬初步確認，也不是落海失蹤的船長，因遺體呈現浮腫狀，詳細身分正待進一步釐清。