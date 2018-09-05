改善「死亡彎道」事故率 南投祭出測速桿

2018-09-05 08:54

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「死亡彎道」之稱的南投市139線三彎路段，南投縣警察局交通隊近來已安裝固定式測速照相桿，且限速只有40公里，警方提醒往來的汽車駕駛及機車騎士一定要遵守交通規則，避免超速被拍照開單，希望藉此降低交通事故發生率，並達到遏阻重機競速、飆車歪風的目的。

139線北起彰化縣伸港鄉，南迄南投縣鹿谷鄉，全長約75公里，其中南投市三彎地區係最危險路段，而有「死亡彎道」之稱，4年前，在縣府與南投市公所努力下，該路段從原先6公尺拓寬為15公尺，道路蜿蜒狹小問題獲大幅改善，怎料，車禍依舊居高不下。

據警方統計，今年1至7月止，全縣發生的交通事故中，至少造成1人受傷以上的件數，總共5242件，其中139線三彎路段就有31件，絕大多數與機車競速有關，並造成3件4人死亡的悲劇發生，令警方不敢掉以輕心，遂首度祭出安裝固定式測速照相桿的作法，期盼能有效減少交通事故發生率。

南投市永興、福山、鳳鳴、鳳山等山上4里民眾表示，每逢夜深人靜之際，經常被重機一陣又一陣的引擎噪音驚醒，尤其，到了星期假日狀況更是嚴重，簡直讓人不得安寧，十分感謝警方安裝測速桿對改善重機競速等交通問題的重視，不過，139線在當地原本的限速為50公里，如今僅三彎路段下修為40公里，用路人稍有不注意便可能超速被開單，建議速限能維持一致性，以免惹來民怨。

針對地方民眾的心聲，南投縣警察局交通隊指出，有待與公路總局南投工務段等相關單位進一步溝通，屆時，限速若有變動，也會再對外重新公告。