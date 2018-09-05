菲國女遊客尋回遺失手機 直誇台灣最暖風情是暖警

2018-09-05 08:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕暖警細心幫找菲律賓籍女遊客手機，讓菲籍女遊客對台灣溫暖人情味，留下美好深刻的記憶！

新興分局今指出，菲籍女遊客安妮3日求助五福所警員林士貴，安妮因與友人來台自由行，在旗津遊玩時手機不慎遺失，不知當地派出所在何處，回到市區經過五福二路派出所，因語言不通、人生地不熟，便向警方請求協助。

員警以同理心協助安妮，因不知IMEI碼又撥打無人接聽，詢問安妮最後使用手機及發現手機遺失的時間、地點，安妮自覺可能是在鼓山渡船頭遺失的，但林員詢問鼓山渡船頭沒有尋獲該手機，林員在仔細詢問下，安妮表示該手機是紅色，手機套內留有馬尼拉辦事處的電話。

員警靈機一動，立即上網搜尋高雄菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處，電詢該分處，皇天不負苦心人，果真有人拾得紅色手機交給馬尼拉辦事處。

安妮對於手機能被好心人士拾獲，最後又順利尋回興奮不已，對台灣溫暖人情味印象深刻，今天更特地電話再向警方致謝，並稱這是她台灣行最美好的回憶。

警方呼籲，民眾遺失或拾得物品，可就近請警方協助，並歡迎利用警政署網頁https://eli.npa.gov.tw/NPA97-217Client/「拾得遺失物網路公告」作查詢。