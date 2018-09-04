9/4 今彩539摃龜 大樂透、雙贏彩頭獎均開出1注 ！

2018-09-04 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月4日）開獎的第107000212期今彩539頭獎摃龜；第107000075期大樂透頭獎開出1注，可得獎金1億元，第107000116期雙贏彩頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，分別由新北市汐止區大同路2段661號「大同彩券行」及新竹市北區中興里北門街5號1樓「照達商行」所開出。

第107000075期大樂透中獎號碼為「04、06、10、15、42、49，特別號：12」，頭獎共1注獲得，每注可得1億元；貳獎共1注獲得，每注可得143萬7827元；參獎共27注獲得，每注可得5萬7349元；肆獎共74注獲得，每注可得1萬3451元；伍獎共1390注獲得，每注可得2000元；陸獎共2303注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3181注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6638注獲得，每注可得400元。

第107000075期49樂合彩中獎號碼為「04、06、10、15、42、49」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共74注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2474中獎，每注可得1250元。

第107000116期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、10、11、12、13、14、15、23」，頭獎共1注獲得，每注可得1500萬元；貳獎共24注中獎，每注可得10萬元；參獎共493注中獎，每注可得500元；肆獎共5075注中獎，每注可得100元。

第107000212期今彩539中獎號碼為「07、13、17、28、38」，頭獎摃龜；貳獎共157注獲得，每注可得2萬元；參獎共5624注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2231注獲得，每注可得50元。

第107000212期39樂合彩中獎號碼為「07、13、17、28、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6556注中獎，每注可得1125元。

第107000200期3星彩中獎號碼為「105」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000200期4星彩中獎號碼為「8729」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券官網」 。