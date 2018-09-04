在水利會強碰！陳學聖四問鄭文燦 沒火花零互動

2018-09-04 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農田水利會4日在中壢區舉辦年度水利小組會員會議，桃園市長鄭文燦與國民黨市長參選人陳學聖不期而遇，陳學聖的團隊還在現場舉牌「陳學聖反對水利會改官派、強奪人民財產」，現場上千名會員均睜大眼看兩人交手是否擦出火花，但兩人幾乎是零互動。

陳學聖致詞時，當面提出四大疑點，包含水利會改為官派原因？民進黨是不是搶奪人民財產？官派的行政效率及小型工程能否及時解決農民問題等，期盼鄭文燦正面回應；鄭文燦沒回答問題，但說市府會妥善照顧農民，設法爭取讓中壢有自己的區農會。

陳學聖事後說，桃園農田水利會會員有12萬餘人，水利小組會員會議分區舉行已經辦了好幾場，他每場都到，水利會改官派，官派就會像區公所變成上下班制，下班就找不到人，這是會員關切的問題，鄭文燦有必要說清楚，他並承諾國民黨重返執政，一定把水利會改回為人民直選，把財產還歸給人名。

對此，市府新聞處長張惇涵說，陳學聖的說法在現場並沒有引起農民的共鳴，立法院在今年修正通過農田水利會組織通則，將水利會由公法人改制為公務機關，透過組織改造，讓水利會變成水利分署，水利設施會做得更好，這已經完成立法，事實上也不會逆轉，而且現場是水利會的聯席會議，不是市長選舉的辯論會，他認為陳以此當作口水戰場，還洋洋得意說鄭文燦不回應，是不會看場合，不尊重主辦單位。