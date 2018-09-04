謝警幫申冤？普度祭拜白骨案亡女 紙錢上浮現人臉…

台南警方日前偵破南化山區白骨案，趁中元節普度重回現場燒金紙祭拜亡者時，火煙中竟隱約顯現人臉。（記者萬于甄翻攝）

2018-09-04 20:46

〔記者萬于甄／台南報導〕台南玉井警方日前偵破一起白骨命案，讓屍骨暴露2年多的王姓外籍女子沉冤得雪，適逢農曆七月，警方趁中元普度重回現場燒香祭拜亡者，紙錢火煙、紙錢錫箔上竟頻頻出現「人臉」，疑似亡者「露臉回應」，民俗專家廖大乙認為，這應是亡者想透過這個方式，傳達對員警的感謝之意。

玉井警分局上個月23日順利破獲兩年前的棄屍命案，為亡者申冤，適逢農曆七月，不僅偵辦時有許多離奇過程，連警方日前中元普度重回現場祭拜，焚香化金的火勢中、紙錢錫箔上紛紛浮現人臉形狀，線香上更有「螽斯」駐留，而螽斯常常被認為是「好兄弟」的化身，頓時讓現場增添不少靈異氣氛，種種異相更讓員警嘖嘖稱奇。

民俗專家廖大乙認為，中元普度多半是祭拜流浪在外的「好兄弟、好姊妹」，此時的靈氣較明顯，火勢中出現人臉，應是亡者透過這樣的傳達方式，感謝員警為她申冤。此外，螽斯、蚱蜢等昆蟲類被認為是靈的化身，祭拜的線香上有螽斯現蹤，那應該就是亡者的化身。

南化山區有個筍農上月14日採筍時，意外挖到一顆頭骨，揭開兩年前的棄屍命案，來自彰化58歲的陳文釧，涉嫌殺害38歲柬埔寨籍同居女友王米稼，將她遺棄在南化偏僻的山區，事隔兩年終於發現屍骨，檢警上月23日依殺人罪將陳嫌移送法辦，目前仍在羈押。