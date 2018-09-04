撿到皮夾據為己有 老翁「超瞎理由」連檢方都不信

2018-09-04 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市有位年近70歲的老翁，日前在路上發現一個「厚厚」的皮夾，竟起了貪念撿走並據為己有，不過之後因失主報警協尋，所以還是被警方逮到；但老翁到案說明時，不但死不承認，還瞎扯一堆藉口將自己的責任推個一乾二淨，不過最後仍被檢察官依侵占遺失物罪起訴。

綜合媒體報導，失主易姓男子在今年4月20日，於台北市中崙高中停車場附近的花台講電話時，沒有注意放在口袋的皮夾掉落就離開現場，過半小時後才發現；他回到曾經停留的地方沿途查看，一無所獲後決定求助沿途店家幫忙調監視器，發現有名老翁形跡可疑，隨即報警。

警方調閱路口監視器後發現，這位老翁經過停車場路口時，經過花台時撿走皮夾，因此便聯絡陳姓老翁約談到案並移送法辦；陳姓老翁到案後卻將自己責任撇得一乾二淨，辯稱當天在花台上看到一個皮夾，隨後撿起想交到派出所，不過在前往途中突然肚子疼，就趁四下無人想就地「解放」；但因為皮夾卡著蹲不下去，就先把皮夾放在一旁，不過這時有人突然經過，陳姓老翁就趕緊穿褲子跑回家，結果皮夾就放在原處沒有拿走，他上完廁所後曾返回現場查看，但皮夾已經消失，疑似遭別人拿走。

不過警方調查發現，老翁稱的「解放地」剛好沒有攝影機，但當地店家稱那天沒有發現有人在那邊大便，而且失主易男當天返回尋找時，也沒有看到陳姓老翁；檢察官也利用GOOGLE MAP計算案發地到老翁家的路程，發現老翁當天行走的時間，遠遠慢於計算出的行走時間，顯見老翁當天仍有時間可以慢慢走，看不出他有內急的樣子，因此不採信老翁的說法，訊後將他依侵占遺失物起訴。