有了小三想休妻！老渣男遭珍藏25年喜宴紅包狠打臉

無情夫婿想一腳踢開糟糠妻，提起當年婚姻沒有公開儀式的確認婚姻無效之訴，沒想到妻子拿出珍藏25年的婚宴親友賀喜紅包，讓他請求院方確認婚姻不存在遭法官駁回，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2018-09-05 00:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一個紅包一世情！她珍藏四分之一世紀的當年婚禮親友賀喜紅包，25年後竟意外成為對付無情夫婿想一腳踢開糟糠妻終極武器！

在竹科大廠工作的陳姓工程師，25年前與妻子林女婚後留學英國，妻子一直照顧起居，讓夫婿專心攻讀博士與工作，長期以來，陳男累積上億股票，有了小三，對名下無任何財產的妻子動起了休妻念頭，竟向新竹地院提起當年婚姻沒有公開儀式的確認婚姻無效之訴，沒想到林女將當時親友賀喜的紅包袋全數保留迄今，上有「新婚誌慶」、「永結同心」、「百年好合」等祝賀結婚之語，讓法官確信有超過兩名以上證人，駁回無情夫之訴！

據了解，原本在竹科大廠當工程師的陳男，與林女結婚後到英國攻讀博士，妻子毅然辭掉工作，陪同到英國幫先生煮飯洗衣，先生功成名就回到公司任職主管，股票累積上千張市值上億元，卻有了小三，嫌棄起元配，想休妻又不希望將財產分給她，左思右想，想到當初二人沒辦婚宴就飛往英國，便以婚姻無效為由提起訴訟，為的就是不給妻子一毛錢。

陳男起訴指控，2008年5月23日修正前民法親屬編規定結婚應有公開儀式及2人以上證人，1993年9月妻子林女持結婚證書至戶政事務所完成結婚登記，事實上並未舉行公開儀式，也沒兩人以上證人，證人簽名都是妻子填寫，登記後幾天，岳母在家中請幾名親友吃飯，表示二人已登記結婚，即將前往英國，他事先完全不知情，當天的宴客更非舉行婚禮，所以沒有他的親友到場，請求院方確認婚姻不存在。

林女反駁說，結婚登記後她親手製作喜糖分送鄰居、同事知悉，母親也在家公開宴請鄰居、親友，當天赴宴賓客也包紅包賀喜。

法官調查，當年已經32歲的陳男，受有高等教育，智識頗高，與林女偕同證人到戶政事務所辦理結婚登記，怎可能不知道自己要結婚？

林女告訴法官，重感情的她堅信「一份紅包一世情」，因此，她將當時母親掌廚、親友與宴致贈的紅包共15個，全數珍藏迄今，作為呈堂鐵證，法官檢視上面均載有「新婚誌慶」、「永結同心」、「百年好合」等祝賀語，足以確認當天與宴賓客都知道是吃喜酒，可見到場見證的證人已超過二人，因此二人結婚符合修正前民法要件，判決駁回陳男之訴！