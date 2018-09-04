爆乳妹拒檢違規狂飆收7罰單 竟發文五字經辱警「廢物」

在Instagram上發文辱罵警察的女子。（記者王宣晴翻攝）

2018-09-04 19:41

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名女子日前騎車沒戴安全帽，經過新北市淡水中正東路二段時，遭警方鳴笛示意攔查，女子拒檢一路蛇行狂飆，最後員警依秘錄器畫面及車牌逕行舉發7張罰單，這名女今天接到罰單，在Instagram發文以三字經、五字經辱罵員警，大嗆：「廢物警察！」淡水警方網巡發現，將依侮辱公署罪向這名女子提告，傳喚她到案說明。

警方調查，上月8日，淡水分局竹圍派出所員警發現這名女子騎車未戴安全帽，趕緊上前攔查，這名女子竟加速狂飆，還一路危險蛇行，警方事後逕行舉發，依違規事實開出7張罰單。

警方說，調閱車牌後發現，機車為陳姓車主所有，依「道路交通管理處罰條例」60條不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查、53條闖紅燈、31條6項未戴安全帽、48條不依標誌、標線、號誌指示、45條機車不在規定車道行駛、43條在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車等違規事項，共計開出7張罰單。

女子今天收到7張罰單後，竟在Instagram發限時動態，大罵開單員警「淡水的警察真的很幹你娘機掰，跑給他追，自己太胖技術太差追不到就惱羞一次開七張喔，廢物警察 我幹你娘」，這名女子遭到網友肉搜後，還一度透過留言跟網友對嗆。

淡水警方也網巡發現貼文，將依刑法140條侮辱公署對女子提告，調查女子身分，通知她到案說明。這名女子今天也在Instagram發出道歉貼文，聲稱自己一時情緒失控，所以講了比較不理性的話，主動道歉。