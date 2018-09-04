國防醫學院教育長猝逝 軍方：心因性休克

2018-09-04 19:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防醫學院詹姓上校教育長昨日晚間返校處理公務，卻在今日凌晨被發現躺臥在寢室床旁猝逝。國防醫學院表示，詹上校在昨晚10點4分左右返校，在今日凌晨1點10分左右被發現，當時已無生命跡象。士林地檢署檢察官今日下午1點30分與法醫勘驗後，判定詹死因為心因性休克。

國防醫學院表示，詹上校責任感重，辦公期間因業務繁重積勞成疾，而致使身體不適因公殉職，除對此深表遺憾，並將全力協助家屬辦理後續治喪相關事宜，及加強向所屬宣導多加注意自身身體保健，以避免類情再生。