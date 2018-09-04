防堵豬瘟入侵！海巡署掃蕩越界中國漁船 高規消毒

澎湖海巡隊強行登上越界中國漁船，噴灑消毒水防止中國非洲豬瘟入侵。（澎湖海巡隊提供）

2018-09-04 20:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國非洲豬瘟肆虐，已升格為國安議題，台灣海巡署也不敢掉以輕心，第13巡防區指揮部為加強查緝走私、遏止中國漁船越界作業以及防堵中國地區非洲豬瘟疫情藉由非法管道入侵，首日查獲中國漁船越界，就以高規消毒防範。

中秋佳節將屆，中國非洲豬瘟疫情擴散，台灣嚴陣以待，擔心病毒從走私管道或越界中國漁船進入台灣，海巡署分署第13巡防區指揮部今天統合澎湖地區所有海巡單位及衛生、農政及防檢疫等友軍單位，在馬公第三漁港辦理岸海聯合查緝誓師大會，宣示海巡署執法決心。

第13巡防區指揮部特別邀集第七岸巡隊、第八海巡隊及澎湖查緝隊、疾病管制署馬公檢疫站及農委會動植物檢疫局等單位，配合「澎湖艦」共同執勤，辦理秋節前夕「澎湖地區岸海聯合查緝誓師大會」，全面擴大走私、偷渡不法之查緝，確保國家及人民維安。計動員巡防艦艇5艘、巡防車10輛，出動96人次。

誓師大會後隨即依岸海重點區域，展開港區、岸際巡邏搜索及海上查察等掃蕩勤務，在七美南方海域發現中國籍漁船「閩獅漁07677號」越界作業情形，海巡PP10061艇人員登檢查察，查獲船上計有船員15名及漁獲2000公斤，漁獲在外海全數海拋完畢後，將「閩」船押返馬公港偵辦，依「兩岸人民關係條例」持續偵辦，同時配合防疫檢疫局人員進行中國漁船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

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