公親變事主遭打傷 警3小時法院堵人

2018-09-04 18:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕邱姓、王姓男子到新北市中和烘爐地賞夜景，因狹路會車發生糾紛，雙方相約樹林區一處釣蝦場談判，邱嫌找來嫌犯高叡陽等4煞，伏擊替王男出氣的藍男等3人，高嫌見藍男一現身，就持棍棒毆打，逞凶後逃逸；高嫌當天凌晨5點多犯案，但警方查出他當天要到新北地院報到，上午8點多就趕到法院逮人，案發後3個多小時被逮，連他自己都感訝異，再多吃上傷害罪、社會秩序維護法官司。

警方調查，月初110獲報樹林中正路一處釣蝦場內傳出口角後持刀棍鬥毆案，警方出動8人到場，只發現受傷的藍姓男子，送醫救治後沒有大礙。

樹林警方過濾監視器，發現分搭2車前來的邱姓男子、高叡陽涉有重嫌，查訪現場目擊者，確認28歲的高嫌動手打人，樹林派出所長謝宜峰獲悉深入追查，得知高嫌因涉毒，當天須前往新北地院報到，警方聯繫上法院，在高員離開時逮人，陸續通知動手嫌犯、在場目擊者到場偵訊。

警方事後查出，住在新莊的邱姓男子與住台北市文山區的王男各自與朋友到新北市中和烘爐地夜遊時，雙方因會車發生糾紛，雙方約在樹林釣蝦場談判，邱男找來藍姓等4人助勢，王男遙控李男搭載高叡陽、胡男到場；高嫌辯稱，他是受邱男唆使到場，混亂間打傷藍男，警方將高男依法偵辦。

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