被老公罵笨忍了十多年 她「報警」回敬

警方到場後接過電話，斥喝詐騙歹徒。（記者王捷翻攝）

2018-09-04 19:16

〔記者王捷／台南報導〕60多歲的林姓婦人10多年前遭假冒檢警的詐騙集團騙錢，被丈夫指責「怎麼這麼笨」，難過了10多年，四處留心詐騙歹徒的共同點。4日上午林婦的丈夫接到「健保局」的電話，誆丈夫因為涉嫌健保黃牛案、帳戶要管制，林婦看丈夫講了1個多小時電話，懷疑是詐騙，苦勸丈夫掛電話，豈料丈夫回頭責罵林婦自己有經驗，要林婦別多嘴，最後林婦淡定報案阻詐，忍了10多年終於有機會回敬丈夫。

快70歲的林夫已經退休，大概在10多年前得知妻子被假檢警騙走10多萬元，他很生氣責罵妻子怎麼會這麼笨，分不清楚假檢與假警，遭白白騙走10多萬元老本，可是妻子卻怨說，歹徒不讓他掛電話，根本沒機會求證，就這樣依歹徒的恐嚇匯款，不過丈夫聽不進去。

為了不再犯錯，10多年來林婦努力吸收新知防詐，後來她歸納一個重點，公家機關絕對不會要求民眾匯款，一旦說到「匯款」關鍵字，就是詐欺集團，讓林婦謹記在心，沒想到10多年後果然派上用場。

4日上午，林婦的丈夫接到歹徒電話，歹徒自稱是「健保局」專員，懷疑他盜刷健保卡，涉嫌健保黃牛案，帳戶有贓款，要求把存款15萬元匯出監控。丈夫一聽覺得不得了，歹徒與他糾纏了1個多小時，林婦在旁聽到認為丈夫被詐，要丈夫掛掉電話。

不過丈夫卻認為林婦沒有社會經驗，要林婦閉嘴，林婦見阻止不了丈夫，淡定報案，警方到場後，接過電話要歹徒適可而止，最後歹徒匆忙掛上電話，也阻止林婦丈夫匯出15萬元。

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