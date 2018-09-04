婚紗攝影師爆偷拍 馬公警分局：將以妨害秘密罪移送

傳出婚紗攝影師成為偷拍狼，就在馬公東文里的天空格子商旅。（記者劉禹慶攝）

2018-09-04 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府旅遊處打造澎湖海島婚紗旗艦計畫，委託新北市婚攝公司，邀請網路部落客到澎湖體驗拍攝婚紗之美，增加網路曝光率，卻驚傳攝影師搖身一變成為偷拍狼，馬公警分局證實已傳喚到案，將以妨害秘密罪移送澎湖地檢署。

107年澎湖海島特色產業及友善環境計畫─打造澎湖海島婚紗旗艦計畫，由澎湖縣政府旅遊處委外發包，7月16至19日邀請網紅部落客9人、工作人員8人，租住在馬公市東文里民富街天空格子商旅6間房間，卻傳出隨團工作人員柯姓攝影師，涉嫌趁沐浴時間，在淋浴室偷拍部落客洗澡畫面。

部落客等受害人返台後陸續提告，但最後還是會移回事發地澎湖偵訊，馬公警分局偵查隊證實，前幾天已傳喚柯姓攝影師到案說明，根據了解，柯男坦承犯案，全案已製作完筆錄，近期內將以妨害秘密罪移送澎湖地檢署繼續偵辦，但犯案細節、動機及受害人數等，馬公警分局則說，基於偵查不公開原則，不便透露。

至於委外的澎湖縣政府旅遊處說，這是攝影師個人私德行為，同時已進入司法程序，與整個計畫無關，全案委外發包，只能要求廠商照合約走，如期交出成果照片，雖然發生偷拍狼的憾事，造成對澎湖的負面宣傳，但也是一種宣傳，只能呼籲社會大眾多將注目焦點放在澎湖風景之美，適合拍攝婚紗美照。

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