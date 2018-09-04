急煞自摔告對向騎士 法官勸他：多一分注意少一分損害

2018-09-04 22:07

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子去年間騎腳踏車，準備從社區地下停車場車道離開時，在轉彎處驟遇騎車往下的簡姓女子，劉男急煞前輪鎖死翻滾倒地受傷提告過失傷害，新北地院法官認為簡女並無過失，並於判決書末勸劉男：「騎車多一分注意，少一分損害，是生活在紛紛擾擾的社會中，應心存的基本態度！」

法院調查，若要進出該社區地下室，共有三個車道，由上往下來看，最右邊及中間為汽車出入處，車道寬都是3.2公尺，最左邊為機車入口，寬度2.7公尺，且下到地下1樓平地車道時，3車道縮減為5.7公尺；另該車道並非筆直，下坡後直線盡頭是一面牆壁，機車須先向右，再左彎90度才能到地下平面車道。

去年5月19日上午10時許，簡女騎車往下時因車道狹窄，旁邊2車道都有汽車進出，她又懷有4個月身孕，靠左騎乘，卻在轉角處，驟遇騎腳踏車往上的劉男，雙方都嚇了一跳，簡女煞車往右閃，劉男也急煞倒地，受有左胸第3至9肋骨骨折、左手遠端肱股骨折等傷。

法官審理認為，雖道路交通安全規則規定，在未劃分向線或分向限制線的道路，應靠右行駛，但該機車道狹小，中間車道又有汽車駛出，一般人發現前方有車迎面駛來，都會先靠旁行駛以免遭撞，簡女往左靠符合常規，且簡女並無過快問題，也有注意車前狀況，採取緊急措施，煞車往右靠，已盡防免義務，又未發生碰撞。

法官並於判決書末指，對劉男所受傷害，「我們寄予關懷，騎車多一分注意，少一分損害，也是生活在紛紛擾擾的社會中，所應該心存的基本態度！」