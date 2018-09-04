9部落客洗澡遭偷拍？ 婚紗公司說話了：2受害者都是員工

婚紗公司的周姓執行長說，2名受害者都是員工，並沒有任何部落客及顧客受害。（記者陳薏云攝）

2018-09-04 18:39

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一間知名婚紗攝影公司，今年7月中找了9名部落客到澎湖進行婚紗外拍宣傳，卻意外扯出偷拍事件，對此，婚紗公司出面，2名受害者都是員工，並沒有任何部落客及顧客受害。

婚紗公司的周姓執行長說，7月17日至19日配合澎湖縣的婚紗合作企劃，邀請9名女性部落客及8名工作人員到澎湖拍攝婚紗，19日準備離開澎湖時，一名部落客向工作人員說，「剛剛在民宿廁所疑似有男性偷拍」，婚紗店43歲周姓執行長立刻搜查所有人包包，後由部落客指認為柯男攜帶的GoPro攝影機。

周姓執行長說，當時經由松山機場航警局看完偷拍影片，確認影片內有兩個場所，一個是澎湖民宿淋浴間，一個則是婚紗公司廁所。「且航警局證實，受害人只有兩名」後經黃女指認，一名是自己，另名則是在婚紗公司廁所遭偷拍的35歲陳姓女員工。

沒想到案件曝光後，有部落客跳出指控遭到偷拍，周姓執行長出示與部落客一同創建的LINE群組對話，於案發當天周姓執行長傳送訊息「已經停權攝影師，也很慶幸當下在機場就處置」，案發隔天周姓執行長又再傳一篇聲明「目前已經確認影片內容擴及範圍，影片內只有○○老師（黃女）以及一名上廁所的公司同事。」

群組內的部落客對於聲明沒有回應，直到25日一名部落客發聲，但不是針對偷拍案件，反而是詢問婚紗照片何時出爐，彷彿偷拍事件從未發生過。也讓整起偷拍案變得撲朔迷離。

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