特易購集團非法吸金逾10億 北檢起訴18人

2018-09-04 18:28

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦特易購集團非法吸金案，認定主嫌林瑞基4年前涉嫌以人頭董事分別於紐西蘭、香港設立境外公司，接著透過共犯劉又瑄、吳行之設立在台的公司據點，推出保本保息的境外投資方案，總計吸金逾10億元，被害人多達178人；北檢今依違反銀行法等罪嫌，起訴林瑞基、劉又瑄、吳行之等18人。

檢方調查，以林瑞基為首的特易購集團，涉嫌於2014年間，以人頭董事於紐西蘭設立 LIG、BTIL境外公司，另於香港設立DY境外公司，再透過劉又瑄設立的香港商聖濰公司，以及吳行之設立的新銳管理顧問公司等在台據點，非法推出保本保息吸金案，向投資人訛詐款項匯至國外。

檢方發現，該吸金集團自2014年11月起，推出每月分紅0.6%至1%不等LIG公司分紅獎勵專案（LIG靜止戶專案），以及半年分紅5%的「BTIL外匯保證金投資管理信託計畫」（BTIL外匯保證金專案）等保本保息境外投資案。

而後，林瑞基因另涉SKY非法吸金案遭羈押，造成LIG靜止戶專案、BTIL外匯保證金專案出金延滯，劉、吳因急需籌資支應各自通路的資金需求，要求林轉讓其香港商ALL RICH公司（中文名：泉富公司）及開曼群島GOLD PAY公司（中文名：金沛公司）經營權，並以這兩家公司設計期貨外匯、股票等境外基金投資方案，另設立線上交易網站。

檢方查出，劉、吳以ALL RICH 公司於香港中信銀行、香港渣打銀行開設的帳戶收受投資款，誆稱金沛資產管理為多檔美國及香港退休基金操盤人組成，以及新瀚私募基金是委由金沛公司操盤等不實內容，繼續推出境外基金投資方案向民眾詐財；檢調統計，林、劉、吳等人總計非法吸金逾10億元。

全案經北檢指揮調查局新北市調查處偵辦，先後搜索香港商聖濰公司等10餘處，查扣相關帳冊證物，並約談林瑞基等人，檢方訊後聲押林瑞基、鄭鈞泰、鐘美智、劉又瑄等人獲准。北檢呼籲，投資有風險，切莫掉入非法吸金集團 所設「保本穩賺不賠」的話術陷阱。