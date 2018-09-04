持磚理論打人爆頭 鄉代參選人挨告

潘姓鄉代參選人行兇過程全都錄，事後備感後悔，自PO臉書道歉。（記者陳賢義翻攝）

2018-09-04 19:12

［記者陳賢義／台東報導］台東大武鄉潘姓鄉代參選人酒後到喪家致哀，未料卻與盧姓男子發生口角和肢體衝突，隔日清醒怨氣難消，加上發現褲袋內現金不翼而飛，憤而持刀想找盧男討公道，途中自覺持刀恐觸法，改持磚頭，當場在盧男家人面前將他打傷，造成盧男蜘蛛網腦膜下出血及眼睛顴骨骨裂，盧男憤而提告。

潘男日前到大武鄉一家喪家致哀，但之前已有喝酒，寒暄後，見一群人圍桌閒聊及打牌消磨時間，閒談間可能是因為酒精作崇，音量愈來愈大，未料卻因此與盧男發生衝突，隨後扭打成一團，眾人忙勸架，不歡而散。原以為這場意外插曲就此畫下句點，沒想到潘男隔天發現身上現金不翼而飛，餘氣未消又心疼錢不見了，進而帶了把水果刀到盧家理論。

潘男怒氣沖沖登門討公道，抵達盧家前驚覺持刀觸法，改拿磚塊，恰巧盧男外出，仍執意要盧男女兒電告爸爸回家。仇人相見分外眼紅，兩人一見面就大打出手，盧男女兒赫見爸爸被打得頭破血流，哭喊制止仍沒用。

潘男行兇後後悔不已，自PO臉書道歉，指稱喝醉打擾到正在喪家聊天的盧男，深感抱歉，持磚頭是因為盧男身材魁武，才會攜磚防身，將親自登門道歉尋求原諒。住院中的盧男則因蜘蛛網腦膜下出血及眼睛顴骨骨裂，前晚已提出傷害告訴。

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