假強盜、真竊盜！虛擬貨幣玩家出國時遭轉帳損失191萬多元

2018-09-04 22:59

〔記者王俊忠／台南報導〕一群年齡都20多歲的青年男子，得知胡姓男子從事比特幣、乙太幣等虛擬貨幣買賣獲利豐厚，竟與協助胡男買賣虛擬貨幣的男子蔡亞辰勾結，以假強盜、真竊盜方式偷走胡男住處內的虛擬貨幣帳戶金鑰與存摺等物，再以金鑰網路轉帳，偷走胡男帳戶內191萬多元。

南市永康警分局查獲此假強盜、真竊盜案送辦，檢察官黃淑妤以加重竊盜、詐欺及誣告等罪嫌分別起訴蔡亞辰、蔡宏偉、李展丞、陳咨宏、黃柏勛、葉峻廷等6名共犯被告。

檢方起訴指出，蔡亞辰與蔡宏偉是同學關係，曾一起幫住在南市永康區的胡姓男子從事虛擬貨幣買賣，兩人知道胡男帳戶存摺與銀行轉帳金鑰（S-KEY或稱U盾）置放地點。李展丞是雙蔡的友人，得知胡男要出國及委託蔡亞辰到胡宅代餵寵物的消息。

李展丞即勾結雙蔡、陳咨宏、黃柏勛與葉峻庭等人以假強盜、真竊盜方式對胡男住處下手，今年4月17日下午3點多，他們先到胡宅附近，待蔡亞辰從外返回胡宅時，黃柏勛、李展丞假裝接近並強押蔡亞辰進入屋內，偷走胡男金融帳戶的S-KEY、存摺、公司印章等物。

這些物品後來轉交蔡宏偉，蔡以胡男S-KEY上網進入網路銀行帳戶，再以網路轉帳手法把胡男帳戶內的款項匯出，胡男共計損失191萬6400元。蔡亞辰事後告知胡男「他在胡宅內遭人強盜」，並向警方報案。永康警方追查發現此集團涉勾結犯案及誣告，訊後移送檢方偵結起訴。