婦人忘記自己曾改名 警察比對百筆資料助返家

2018-09-04 19:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局北屯派出所，接獲婦人疑似迷路的報案，員警在北屯區找到62歲張姓婦人，她記得自己名字，卻忘記住處地址等個人資料，身上也沒帶證件，警察逐筆比對中市失蹤人口檔案，比對上百筆均無所獲，改為比對失蹤人口照片與張婦的長相，才查出張婦曾經改名，她告訴警察的是舊名，員警順利聯繫到其子，幫助她返家。

北屯所警員黃勇智與洪嘉成，本月1日中午接獲熱心民眾報案，指一名婦人在北屯區太原路三段與旱溪東路口徘徊，疑似迷路，需警方協助處理，員警於上述路口找到62歲張姓婦人，她說，自己想要去五權路附近的市場找妹妹，卻找不到正確地點，她知道自己的名字，也知道自己屬蛇，但忘記正確的出生年月日，且身上沒有攜帶任何身分證件可供查證。

員警用人臉辨識系統與警用電腦M-POLICE查詢，輸入張婦的名字，顯示的戶籍資料，卻與張婦不符合，警員先將她帶回北屯所休息，再利用警用電腦查詢張婦姓名與年齡資料，卻仍無所獲，員警又一筆一筆慢慢搜尋比對失蹤人口資料，比對上百筆資料，還是找不到符合張婦的檔案，員警改為逐筆比對張婦長相與失蹤人口的照片，終於找到一筆符合張婦長相的檔案，這才發現張婦已經改名，她告訴警察的是舊名字。

員警確認資料無誤，隨即聯繫家屬，兒子林男急忙趕到北屯所，他說，母親早上從位於中市大里區的住處出門後，一直沒有返家，家人十分著急、四處找尋，很感謝員警不放棄的毅力與助人之心。