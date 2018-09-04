離家失聯24天！屏東崁頂少婦帶著3年幼兒女回家了

羅男與妻子蘇女相擁而泣。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-04 17:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉蘇姓少婦上月11日帶著小孩太晚回家，羅姓丈夫擔憂最小才3個月大的幼子晚間出門有危險，因此念了幾句，蘇女竟在12日就騎著摩托車攜3名兒女出門，從此失聯24天，蘇姓少婦今天早上終於與羅姓丈夫聯絡，也平安返家。

蘇女帶著6歲大女兒、3歲二女兒及3個月大的幼子離家後，手機關機，從此音訊全無，家人擔憂有危險，焦急如熱鍋上的螞蟻，日前請立委莊瑞雄及鄉長林光華、鄉代主席郭茂良求助協尋。

羅男這幾天都不敢睡在房間，只敢在沙發上打盹，就為在第一時間就衝去載人，蘇女今天回家，和羅男相擁而泣，蘇女也向從東港趕來崁頂的媽媽不斷說「對不起」、「我做錯了」。

這件事起於鬼門開當天，當天蘇女載3個兒女出門，直到晚間9點才出門，丈夫羅男因此念了幾句，包括「鬼月小孩子不應該這麼晚回家」，豈料隔天蘇女就負氣帶3兒女離家，完全不知去向，又不開手機，如同人間蒸發。

求助協尋的消息曝光後，蘇女也有了回家意願，蘇女說，和丈夫吵架，心情不好，因此出門散心，關機是希望讓心情更好，加上小孩也吵著要回家，今天一早就向羅男聯繫，羅男急忙開車到楠梓載回家人。

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