鶯歌槍擊逮毒鴛鴦 美艷黃女是幫派狠角色

2018-09-04 19:30

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市鶯歌洪姓男子上月28日清晨在新北市鶯歌區被槍擊，洪男跑到派出所求救，桃園市警方今天凌晨在桃園逮獲開槍的嫌犯潘昌洪與黃姓女友，全案水落石出，開槍原因並非洪男辯稱替朋友出頭喬債務，而是目睹毒品交易時，根本沒他的事，洪男卻碎嘴，多次懷疑潘男帶假槍，潘嫌氣不過下朝洪男開槍；警方更查出，潘男美艷的黃姓女友是竹聯幫文武堂成員，曾涉及組織犯罪，算是幫派中兇狠女角色。

三峽警分局連日追捕38歲潘嫌、28歲黃女，桃園市警方今天凌晨在桃園中壢一間摩鐵查緝到潘嫌、黃女，潘、黃這對毒鴛鴦一度拒捕，潘嫌掏槍朝追捕的警員開1槍，隨即卡彈被員警壓制逮捕，警方從這對毒鴛鴦身上搜出毒品、槍彈，帶回偵訊。

警方調查，潘嫌沒有明顯幫派，但黃女卻曾犯下組織犯罪、擄人、強盜等罪嫌，警方查出黃女混跡桃園市，為竹聯幫文武堂成員，不但在身上刺青，更曾撂人毆打仇家不手軟；但兇狠的黃女總盛裝打扮，臉書中也PO上自己的美艷照，企圖掩蓋自己的兇狠。

該案發生在28日清晨6時，41歲洪姓男子左大腿遭槍擊貫穿，負傷到三峽警分局鳳鳴派出所求救送醫。洪男辯稱當天凌晨到新北市鶯歌區晨曦街，找35歲友人溫男喝酒，清晨6點多，3男、2女找溫男討債，雙方激烈口角；洪男出面調停，反遭開槍，溫男也趁亂逃離；警方事後查出溫男躲在網咖中7個多小時，到案時辯稱不知道洪男為何遭開槍，警方陸續查獲涉案人，加上潘嫌到案，釐清全案。

警方查出，潘嫌等5人疑要找溫姓男子交易毒品，在場洪男酒喝多了，插嘴質問潘嫌腰際手槍是真槍嗎？還笑潘男帶假槍嚇人，潘嫌被盧到發火，掏槍朝洪男左大腿開1槍，眾人一哄而散，留下哀叫的洪男。

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