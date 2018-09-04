宣示查賄！檢察總長：讓不肖候選人「賠了夫人又折兵」

2018-09-04 17:14

〔記者黃捷／台北報導〕九合一選舉11月24日登場，士林地檢署今與正聲廣播電台合作，舉辦「ｉ幸福反賄『正』時行」啟動記者會，宣示查賄行動全面展開。檢察總長江惠民表示，檢方偵辦2014年九合一選舉，最後有170人涉賄當選無效，選舉花費也都付諸流水，全民應共同反賄，讓這些不肖候選人「賠了夫人又折兵」。

法務部司長羅榮乾致詞表示，競選如同競賽，貴在公平競爭；高檢署檢察長王添盛則說，賄選在過去被說成是台灣選舉風氣，經過近幾十年全民努力已改善很多，乾淨的選舉環境，才能選出民眾真正要的人。

士檢檢察長姜貴昌近一個多月，帶領主任檢察官走遍轄區各警分局建立查賄共識，檢察官王碩志、周芝君今也與正聲電台金鐘獎主持人鄒瑩瑩同台直播，線上與網友互動，教導何謂賄選、如何防賄。

王碩志指出，早期的賄選就是現金買票，進階一點的如招待旅行、請吃飯，這些都是常見的手段，前部法務長陳定南雖然曾說文宣品價值上限為30元，但是否真的違法，還是會由承辦檢察官個別認定。

周芝君則說，民眾擔心檢舉賄選被曝光，自己及家人會有生命財產安全，但其實檢方會保護檢舉人資訊不被揭露，但有時口頭說不準，現在智慧型手機很方便，隨手拍照、錄影行賄過程，都是很好的證據。

士林地檢署呼籲，賄選檢舉專線「0800-024-099轉4」，期待全民並共同守護台灣民主，士檢即日起與正聲電台製播「檢察官說法」，檢察官將脫下法袍為民眾解答法律疑惑，有興趣的民眾可於每週日上午11點半準時收聽FM104.1，節目播至今年10月28日止。