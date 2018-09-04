多單位攜手反賄選 明起高市38區宣導41場

2018-09-04 17:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府、高雄地檢署、橋頭地檢署、行政院南部聯合服務中心、高市選委會等單位，今共同舉辦「廉潔、反賄、做伙行」反賄選宣導活動，預計從9月5日至9月21日間，於高雄市38區舉辦41場反賄選講習宣導，杜絕賄選案件發生。

高市代理市長許立明強調，買票是貪污開端，公平選舉才是民主政治基石，腐蝕民主根基者就是賄選，呼籲各界一起參與反賄選，維護民主根基。

高雄縣市合併後第一屆議員、里長選舉，議員因案遭停職或解職者有10人、里長32人，第二屆人數大幅減少，議員4人、里長11人。