加深印象！佳里反賄選座談 座位排成這兩字

2018-09-04 16:39

〔記者王涵平／台南報導〕佳里分局與台南地檢署今日舉辦座談會，為突顯宣導反賄選主題，佳里警分局長楊華中指示將會場座位排成「反賄」字形，希望讓與會人士印象深刻。

「107年社區治安座談會暨檢察官與民有約」，由地檢署檢察官錢鴻明、警察局警政監林中村、市調處組長張凱智、佳里區公所政風室主任黃水木及佳里分局長楊華中等人，與佳里區、西港區、七股區有意參加年底選舉之參選人及民眾約130餘人舉行座談。

錢鴻明表示，因應今年底即將進行地方公職人員九合一選舉，整合檢、警、調、廉等各相關機關，投入年底選舉查察賄選和反賄選工作，鼓勵民眾「全民反賄，檢舉賺獎金」，檢警單位也會保密及確保檢舉人安全。

會後針對宣導內容作有獎徵答，現場來賓熱烈搶答，互動熱絡。楊華中呼籲參選人、社區發展協會理事長及農、漁會總幹事，能夠扮演反賄選種子的角色，利用各種機會、場合，把反賄選宣導觀念與資訊散播出去，希望民眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事立即向警方報案，期望今年年底的選舉能夠在和諧、平安的氣氛中完成。

檢、警、調、廉代表及所有參與宣導市議員、里長候選人及民眾，點亮「反賄光明燈」，期求競選期間無賄選、無暴力，人人平安順利高票當選。