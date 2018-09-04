弱勢悲歌！一家3口都精障 母姐伴弟屍睡7天

2018-09-04 16:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住美濃龍肚里的錢姓母子，一家3口都是精障，日前社工訪視時，意外發現錢家兒子（36歲）死在家中床上已超過7天，這7天來，母姐兩人還跟弟弟同擠一張床，完全不曉得弟弟已經過世，警方獲報趕往處理，並連絡社福單位接手處理。

旗山警分局龍肚派出所長邱學松表示，錢家3口都有領身心障礙且無工作能力，平時甚少跟人往來，錢家的父親10多年前也是死在家中多日無人聞問，沒想到兒子也步上父親悲慘的後塵，令人感到鼻酸。

據了解，錢家女兒（39歲）雖然也領有身心障礙手冊，但生活自我照顧能力還不錯，會煮一些簡單的食物給媽媽和弟弟吃，平時親友和社福機構都會拿一些愛心物資給錢家煮食，但沒想到8月中旬高雄下起大豪雨，一連下了好多天，親友和社工沒去關心，錢家就出了意外。

邱學松指出，錢家弟弟平時只要陌生人來家裡訪視，就會大吼大叫，社工也很習慣，但當天社工訪視時，弟弟沒有出現也沒出聲，社工問姐姐「弟弟在哪？」，姐姐也說不出個所以然，社工進入錢家一看，驚覺錢家弟弟已經死在床上。

檢警相驗後，判定錢家弟弟是「自然死亡」，不是受虐或餓死，但因錢家母女無力處理後事，警方與社福單位合力送錢家弟弟最後一程，但因錢家母女倆沒有工作能力，目前警方除持續關心外，更通報社福機構接手處置，避免錢家母女再遇不幸。