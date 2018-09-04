被電暈又出車禍 妙齡女鬼門關前被救回

王姓父女的車輛在縣道159甲線一處彎道翻車，車體變形。（記者曾迺強攝）

2018-09-04 15:08

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕實在是禍不單行！嘉義縣1對王姓父女今天到嘉義縣番路鄉半天岩山區撿拾公所砍除完畢的黑板樹，王父搬運樹幹時，不慎弄斷上方的高壓電線，電線掉落波及王女，她當場被電暈，王父緊急開車載女兒下山急救，又疑因車速過快，在正在拓寬的縣道159甲線下坡一處彎道翻車，所幸趕到的救護人員以AED（自動體外心臟電擊去顫器）搶救王女，鬼門關前幸運救回。

縣消防局上午11點35分獲報，指通往半天岩紫雲寺的縣道159甲線有車禍事故，救護人員前往處理，發現車上王姓女子（25歲）先前已被電暈，又因王父緊急開車載她下山搶救，中途不慎翻車，頭部有撕裂傷，無生命跡象，在救護車上使用AED並插管搶救，經送聖馬爾定醫院持續急救，目前雖意識不清，但生命徵象穩定；王父則僅手部輕微擦傷，無大礙。

聖馬爾定醫院急診室主任陳鴻文說，救護人員在車上對王女的急救措施得宜，才經搶救救回一命，目前轉送加護病房觀察，以防出現橫紋肌溶解等情形。

番路鄉長林清根說，王姓父女前往半天岩山區撿拾公所砍除後的黑板樹，是否涉及偷竊公物，仍待釐清。