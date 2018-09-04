司機性侵女學生 客運公司辯「無從防範」判連帶賠償

2018-09-04 14:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任客運公車司機的男子黃哲雄，趁車內僅有智能障礙的女高中生小芳一人，他先播放色情影片，再性侵害小芳得逞，小芳及其父母控告黃男與客運公司，索賠703萬餘元的損害賠償，黃男「擺爛」宣稱無錢可賠，客運公司則辯稱，黃男「一時性之犯罪行為，無從防範」，客運公司已善盡監督管理責任，不過，法官認為，黃男利用執行職務的時間犯案，客運公司應負責連帶賠償責任，判決黃男與客運公司應連帶賠償109萬餘元，可再上訴。

判決書指出，黃哲雄是客運公司的大客車（俗稱公車）司機，往返於台中火車站與某所高中，在2016年12月21日駕駛客車於學校附近休息，預計30分鐘後發車，就讀該校的高中女學生小芳（化名），誤認公車即將啟程，遂進入公車內，黃男見車內僅小芳1人，先播放手機內的色情影片，詢問小芳是否看過，又問小芳是否有性經驗，見小芳是智力障礙學生，遂關閉車門，將小芳性侵害得逞。

刑事部分，一審依強制性交罪判處黃男徒刑7月6月，目前二審中，小芳及其父母親對黃男與客運公司，提出703萬餘元的損害賠償，包括醫療費3萬餘元，以及精神慰撫金700萬元，共計703萬餘元，黃男宣稱已被開除，目前無工作亦無收入，無力賠償，客運公司則答辯說，黃男是在休息時犯罪，是私人行為，與執行職務無關，客運公司無從監督防範這種「一時性」的犯罪行為，不應負連帶賠償責任。

台中地院一審認為，黃男利用等候發車的休息時間犯罪，又是在公車內，足以認定與執行職務有關，客運公司辯詞不足採納，判決黃男與客運公司應連帶賠償小芳及父母共109萬餘元，客運公司上訴二審，辯稱2013年聘僱黃男當司機時，曾檢核黃男素行，確認沒有犯罪紀錄才聘用，且每天為黃男酒測，已善盡監督記錄，台中高分院卻認為，客運公司上訴辯詞，只能證明聘僱黃男時，有善盡選任之責，酒測則與黃男犯行的監督無關，駁回上訴，可再上訴三審。