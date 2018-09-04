阿伯深夜對OL尻槍 走18小時邊走邊尻！

警方將黃男移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

2018-09-04 14:26

〔記者鄭景議／台北報導〕62歲的黃姓男子，上月14日深夜在台北市民權東路三段一處巷弄，對著一名40歲OL打手槍，被OL發現後，慌張逃逸；警方昨日晚間將男子逮捕歸案，查閱監視器發現，黃男在前往犯案及逃跑的過程，在台北市一路走了18個小時，一路上還不時將手伸進褲襠上下把玩自己的小兄弟，體力驚人！

黃男有毒品及多項竊盜前科，在上月14日晚間7時許由永和家中搭捷運到忠孝新生站，然後一路在台北市散步閒晃，晃到約晚間11時許，到了民權東路三段附近，見到一名剛下班在家樓下講電話的OL，OL穿著清涼，黃男竟躲在路旁貨車後面，掏出自己的小兄弟打起手槍。

OL講電話到一半，突感覺背後有奇怪聲音，轉頭一看，就見到黃男一邊打手槍一邊發出奇怪喘息聲，驚慌下忍住尖叫，默默離開，黃男竟還想要尾隨，直到附近有民眾經過的聲音傳來，禿頭男才趕快逃跑，隔日，OL氣憤前往派出所報案。

警方相當重視此案，半個月來不斷調閱監視器，查緝黃男行蹤，發現黃男犯案完又開始四處閒晃，還邊走邊趁著四下無人偷打手槍，一路由松山區走到中山區，直到15日下午2時許，才搭上捷運忠孝新生站，回到自己位於永和的家中，警方昨晚上門逮人，黃男坦承犯案。

黃男向警方供稱，自己過去在大賣場美食街推推車，送盤子，一天都要走12個小時，因此儘管已高齡62，體力仍然相當好，可以連走10幾個小時不成問題，警方訊後依妨害風化罪嫌將他移送法辦。