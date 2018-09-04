見通緝犯老父在場不忍上戒具 他卻趁機跳友人機車逃逸

2018-09-04 14:21

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣某派出所林姓、楊姓員警，今年5月間緝捕吳姓通緝犯時，因不忍對方老父在場，未將吳嫌上銬，未料解送途中，吳男見雙手、雙腳未上戒具，竟趁隙逃脫，警方事後動員警力圍捕，於當天中午緝捕吳男到案，宜蘭地檢署偵結，將吳男依逃脫罪向地方法院聲請簡易判決處刑；至於林姓、楊姓警員，檢方認為兩人素行甚佳，也受到分局處分，予以不起訴。

不起訴書指出，吳男因涉毒品案，今年5月10日被地檢署發布通緝，當晚7點許被警方緝獲，隨後由警員解送至派出所。

未料5月11日凌晨0點30分，警方正準備將吳男解送至分局拘留室時，才剛步行至派出所門外，吳男見雙手、雙腳未上銬，當場大力甩開押解的林姓、楊姓警員，跳上在派出所前等候的賴男機車，因兩名警員反應不及，只能看著吳男逃逸。

事後警方發動警網圍捕，最後在5月11日當天中午，循線在吳男住家緝捕他到案。

吳男到案後坦承犯行，林姓、楊姓警員偵訊時則向分局人員坦承，因緝捕時吳男見父親在場，吳男不斷懇求他們不要在父親面前上戒具，他們不忍吳男老父難過，才點頭應允，未料解送途中，吳男見雙手未上銬，竟趁隙逃脫。

檢方認為，林姓、楊姓警員素行甚佳，犯案後也深具悔悟，也因本案被記過1次並調離現職，且案發後就積極查尋吳男去向，當天就緝捕到案，兩人違反義務程度及犯罪所生損害非過鉅，予以不起訴處分。

至於吳男，全案偵結後，依逃脫罪向宜蘭地院聲請簡易判決處刑，因吳男曾有公共危險罪前科，近期才服刑完畢屬累犯，並向法院請求加重其刑；另，協助吳男脫逃的賴姓少年，因還未成年，協助脫逃部分則移送宜蘭地院少年法庭審理。

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