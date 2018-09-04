「救到人就開心」 梨山消防分隊成員勇闖山區

梨山消防分隊小隊長姚泳和（左）及隊員曾煥讚（右）說，爬山會累，但救到人就很開心。（記者歐素美攝）

2018-09-04 14:32

〔記者歐素美／台中報導〕「爬山會累，但救到人就很開心！」42歲的梨山消防分隊員曾煥讚，自願到梨山從事山區救援工作長達17年，日前花4天來回梨山及中央尖溪山屋，搜救攀登北一段不小心掉落石洞的劉男，因天雨路滑，自己也不慎跌跤摔傷尾椎，幸好同行的小隊長姚泳和在關鍵時刻一把抓住他，才沒有什麼大礙，他笑說，「這時同伴互相扶持及互信，真的很重要」。

台中市和平區內共有23座百岳，山區救援工作頻繁，台中市消防局長蕭煥章上任後，將和平、谷關及梨山消防分隊列為山域搜救隊，開放有意願的消防人員參與，除每年舉辦3次高山訓練，甚至外聘美國教官來台，教導消防人員繩索救援等技巧，或遴選優秀消防員出國受訓，各分隊每月也有一次常訓，以加強隊員的山區域搜救專業技能，提升自我保護及搜救效能。

姚泳和說，梨山到台中市區來回要7小時，因此梨山消防分隊採放假積休方式，消防人員上班6天休6天；人稱「讚哥」的曾煥讚說，和太太及女兒1週見1次，距離產生美感，小別勝新婚，但女兒小時候對爸爸很陌生，見到他還會哭，長大才改善。

消防人員的工作充斥危險，這次中央尖溪山屋救援行動，去回共走了30小時的山路及溪谷，天雨路滑，加上一下上切、一會兒下切，沿途只以泡麵裹腹，隊員幾乎都出現胃食道逆流等不適，跌倒擦傷更是不計其數，一次救援行動回來，每人都瘦了2~3公斤。

因山區訊號不佳，山友走了5小時山路才有訊號以line報案，消防人員即使持有衛星電話，因山上雲層太厚，也要走到山屋才能發話，「讚哥」的太太在雲林，見新聞報導有消防人員受傷，一顆心懸在半空中，隨時緊盯手機，就怕有個萬一，等到丈夫平安歸來，不忘叮嚀「上山搜救要小心」。

姚泳和5年前因要升任小隊長才被調派到梨山，雖非自願，但他說，山域搜救是天職也是工作，已經習慣，目前轄區內的23座山幾乎都爬過，他表示，國人登山教育有待加強，希望山友都能遵守台中市登山活動管理自治條例規定，快樂登山，平安回家。