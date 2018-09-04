蓄意掩蓋？嫌犯逃出警局 傳新北警未呈報

2018-09-04 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳警分局前天逮捕一名竊嫌並押送至分局偵查隊，昨天卻傳出嫌犯逃逸情形，警員交接班前才發現人犯少1人，趕緊搜捕，昨天中午將人逮回，並依竊盜罪嫌移送法辦。

據《蘋果》報導，瑞芳警分局前天逮捕一名竊犯，做完筆錄後移送分局偵查隊，到了昨天早上9點，偵查隊的值班警員才驚覺少一名竊犯，警方趕緊展開搜查，昨天中午前終於抓到這名逃逸的嫌犯，但整起事件卻未向上級呈報，疑似蓄意掩蓋過失。

報導指出，今天警方向媒體坦承有人犯逃出，並表示會追查責任疏失。