投檢赴南崗工業區宣導反賄選 金主慎防變苦主！

2018-09-04 13:54

〔記者謝介裕／南投報導〕反賄選絕不僅止於嘴巴說說，今日南投地檢署檢察長楊秀蘭在主任檢察官吳怡盈、書記官長莊志文等人陪同下，走出司法大樓至南投市南崗工業區進行反賄選宣導，增進廠商們法律及守法觀念，避免因違反選罷法等相關規定，惹來官司纏身，由金主淪落為苦主﹗

南崗工業區占地面積廣達412公頃，共有440多家廠商，每年產值高達1200多億元，規模及廠家數均居全縣之冠，五合一選舉在即，也成為各候選人拜票、拉攏的對象，令檢方不敢輕忽，遂透過司法改革民意座談會方式進行反賄選宣導，包括南崗工業區廠商協進會理事長董正宗、服務中心主任張玲玫等人，也都到場共襄盛舉。

會中廠商們對於檢方去法院化、廢死及死刑執行等議題，也都十分關心，其中，又以政治獻金最受注目，檢方表示，依據政治獻金法規定，個人或公司對政黨、政治團體或擬候選人的每年捐贈限制，對同一擬參選人每年捐贈總額，個人不得超過10萬元、公司不得超過100萬元；對不同擬參選人每年捐贈總額，個人合計不得超過20萬元，公司合計不得超過200萬元。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈進一步指出，假使廠商要直接捐贈給擬參選人，則應注意受贈參選人資格，須依法登記為候選人且候選資格未經撤銷者，以免衍生捐贈不實或逃漏稅等問題，不容廠商漠視。

據檢方統計，五合一選舉迄今，受理檢舉件數約近40起，其中3起因事證較明確，已簽分偵案偵辦，其餘均有待調查、釐清，並呼籲社會各界踴躍提出檢舉，共為淨化選風盡分心力，檢舉賄選免付費專線：0800024099。