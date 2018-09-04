騙婆媽奶粉尿布錢 3年撈1800萬、1審判關8年

2018-09-04 13:35

〔記者黃建華／高雄報導〕莊姓女子被控在臉書及LINE成立「高雄嬰兒用品買賣」、「花花柑仔店」等網購群組販賣奶粉、尿布等嬰幼用品，以低於市價3至5成價格及誘人贈品吸引想撿便宜的婆婆媽媽下單，收到匯款卻未出貨，3年來至少詐騙97人，不法所得高達1800萬元。高雄地院一審依97個詐欺罪判她有期徒刑8年，犯罪所得全數追繳沒收。可上訴。

判決指出，莊女自2013年起在臉書及交友軟體LINE群組上設立「代購嬰兒用品」、「高雄嬰兒用品買賣」等社團，並在網路上成立「嬰兒用品連線」、「ONLINE嬰兒雜貨用品」、「花花柑仔店」、「蘑姑團隊」、「批二青蛙團隊」等LINE群組，刊登販售尿布、奶粉、衛生紙、汽車安全座椅、乳液沐浴乳等嬰幼用品，吸引大批婆婆媽媽加入。

法院調查，莊女明知自己無意給付商品，卻刊登嬰幼用品販售訊息，並以低於市場行情3成至5成的價格作為號召，再輔以「購買即贈」等不實促銷手法，致使林姓家庭主婦等97人瀏覽莊女所設網頁後受騙上當，各自匯款數千元至上百萬元不等，向莊女訂購商品。

莊女在法院審理時坦承犯行，合議庭認為莊女年紀輕輕且身心健全具謀生能力，卻以網購詐騙方式詐財，受害者多達97人，且自2016年遭查獲時起迄今，莊女只與其中3名被害人達成和解，事後又藉故推遲不給付賠償金額，行為嚴重危害社會信賴關係及經濟交易秩序，因此依97個詐欺罪，將她判刑8年。全案可上訴。