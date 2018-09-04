宅急便運毒「南毒北賣」 藥頭砸女友車現蹤

鄭姓藥頭涉嫌南毒北賣，利用「宅急便」郵寄毒品給基隆藥腳，鄭男於七夕情人節與女友吵架，怒砸女友車而曝露行蹤，被警方查獲搜出大批毒品。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-04 13:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「大頭」鄭姓藥頭涉嫌南毒北賣，利用「宅急便」郵寄毒品給基隆藥腳，高市新興警分局獲報追踪一度斷訊，恰巧鄭男於七夕情人節與女友吵架，因怒砸女友車而曝露行蹤，警方順利逮獲鄭嫌，搜出46.93公克安毒丶952公克毒品咖啡包、4.17公克MDMA、大麻1.77公克、K毒24.98公克、774顆一粒眠及3萬1千元現金。

鄭嫌（34歲）被藥腳指認販毒，只好坦承不諱，他的林姓女友（28歲）、趙姓學長否認吸毒，被警方採尿送驗，林女的友人李姓男子坦承吸毒，鄭男因剛假釋出獄半年，又涉及販毒不法，將面臨殘刑入獄。

新興偵查隊專案組溯源毒品案，得知綽號「大頭」鄭男以網路通訊軟體連繫販毒，再以「宅急便」郵寄運送至北部交易，基隆警方查獲藥腳，指認出藥頭來自高雄的「大頭」，至於「宅急便」上寄件人地址、姓名都是假的。

警方擴大進行地緣關係清查，發現假寄件人假地址附近，剛好有毒品人口鄭男於去年底假釋出獄，曾經承租、居住過，經比對外形與使用車輛，均與該藥腳指控吻合，專案小組報請檢方指揮偵辦。

專案小組清查綽號「大頭」鄭嫌背景時，發現他曾於2015年6月間，曾因毒品糾紛，曾遭綽號「阿虎」袁姓藥頭槍擊未遂，當時新興分局偵查隊曾循線在台南市仁德區將袁嫌查緝到案，並查獲改造槍械地下兵工廠及起獲槍、彈等物，意外救了鄭男一命。

鄭男死裏逃生，不久因毒品案通緝被逮，入監服刑近2年於去年底始假釋出獄，卻仍不思悔改，鄭男終日沈迷網路電玩遊戲足不出戶，深夜即活躍於高雄市區之汽車旅館轟趴販賣、施用毒品，涉嫌販賣二、三、四級毒品。

鄭相當謹愼，讓警方難尋行踪，七夕情人節當天，因鄭嫌懷疑女友另結新歡，兩人爭吵並持球棒砸毀女友自小客車後，即分手搬回戶籍地居住，意外被警方鎖定，前往鄭嫌房間及自小客車後車廂內查扣安毒、毒品咖啡包、MDMA、大麻、K毒、一粒眠（紅豆）、現金、電子磅秤、平板電腦、販毒用手機、夾鍊袋K盤、大麻研磨器、安非他命吸食器等物，今天陸續帶藥腳林女（鄭嫌前女友）、李男（林女友人）、趙男（鄭嫌學長）逮回送辦。

鄭姓藥頭涉嫌南毒北賣，利用「宅急便」郵寄毒品給基隆藥腳，鄭男於七夕情人節與女友吵架，怒砸女友車而曝露行蹤，被警方查獲搜出大批毒品。（記者黃良傑翻攝）