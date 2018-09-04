凌虐獄友潑尿、打巴掌致死 性侵犯更一審以傷害罪輕判

2018-09-04 12:50

〔記者楊國文／台北報導〕李姓受刑人遭觸犯強制性交等罪的舍友劉兆弘以潑尿、打巴掌、原子筆突刺方式長期凌虐，李男傷重不治，一、二審均以傷害致死罪重判7年8月，但高等法院更一審認定李男疑因血壓問題而病死，和劉男凌虐無因果關係，今改依普通傷害罪輕判1年2月徒刑；可上訴。

此外，案發後，李男家屬也訴請國家賠償，台北監獄指稱是劉男個人犯罪行為，無國賠責任，高等法院痛批，台北監獄漠視劉男有傷害獄友等20次違紀紀錄，還違反法務部規定，將暴力犯劉男和李男配房同住，且未察覺李男相關受虐行為，管理、戒護有重大過失，判應國賠295萬元，最高法院前年已判決須依數國賠確定。

判決指出，身高185公分，體格壯碩的劉兆弘因觸犯強制性交、毒品等罪被判刑12年確定，2009年2月到台北監獄入獄服刑。劉男因左膝韌帶感染斷裂等病情，2013年4月3日進入病舍療養，與侵占罪被判刑入獄的李姓受刑人同舍房。

不料，劉男認為，患有擴張性心肌病變等病情的李男，衛生習慣無法配合其要求，不滿對方一再回嘴，以辱罵、對李男小便、潑尿或不讓其睡覺等方式欺凌。

劉男還動輒掌摑或以拳頭、腳踢痛毆或以原子筆突刺等方式，重擊李男的頭部、臉部、胸部乳頭下方、大腿等全身20多處大小傷勢。李男同月13日引發高血壓性顱內出血不治。劉男涉傷害致死罪，一、二審均被判7年8月。

最高法院認為應查明李男是否為「病死」，發高院更一審。更一審認定，李男原本就有血壓問題，也無法證明李男是因劉男凌虐而病情惡化，最後導致高血壓顱內出血而死，今改依傷害罪判1年2月。

劉男今被提訊後還押，他對自己犯行表示很後悔，會賠償被害家屬。