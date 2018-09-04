帶團冰島騎雪上摩托車翻車1死1傷 業者無罪確定

2018-09-04 12:31

〔記者張文川／台北報導〕一對60多歲詹姓夫妻，5年前參加旅行社舉辦的冰島旅遊團，騎雪上摩托車時發生車禍，夫死、妻傷，檢方依過失致死罪嫌起訴旅行社施姓負責人和馬姓女領隊，一、二審皆認定詹姓夫妻都有簽署擔保書，知道騎雪上摩托車須有駕照且有風險，業者已盡告知義務，沒有過失，判2人無罪，最高法院今駁回檢方上訴，無罪定讞。

判決指出，2013年7月詹姓夫婦參加昂齊旅行社「北歐五國、深度旅遊的團」，第6天在冰島安排雪上活動時，不會騎摩托車、沒有機車駕照的詹姓夫婦，共乘一部雪上摩托車隨車隊出發，半途卻突然翻車，領隊發現2人沒跟上隊伍，折返察看，發現詹男被壓在車下，送醫不治，妻子輕傷。

死者家屬認為按規定，騎雪上摩托車依需有駕駛執照，領隊卻說這很簡單，導致父母聽信而硬著頭皮上路，造成不幸，控告旅行社負責人和領隊過失致死。

法院審理時，7名團員作證指出，當時有當地教練詳細解說騎乘須知，並透過馬姓領隊翻譯，團員都有簽署擔保書，還說當時並沒有聽到詹姓夫婦說不會騎或說沒駕照；當時有2位團員說不會騎乘，其中1位給導遊載，另1位給會騎的團員載，這2位也到庭作證說，他們一說不會騎，領隊就安排他們給別人載。

一、二審法官都認為，詹姓夫妻簽署的「特種旅遊項目遊客個人擔保─雪地摩托」擔保書，內容包括「此次旅遊項目是我本人的自願行為」、「我認為自己完全有能力參加此項目」、「我清楚此次遊覽可能會存在一定的危險」、「駕駛雪地摩托車，必須出示有效的駕駛執照」，2人已知須有駕照才能騎，詹男自行評估後仍決定無照騎乘。

法官認定旅行社人員已盡告知義務，旅行業者即使事前未充分研究雪上摩托車的活動細節、風險、當地法規須有駕照才能騎，也無法認定和詹姓夫婦的死傷有因果關係，判施男、馬女無罪；最高法院今駁回上訴。

民事方面，詹男家屬向旅行社求償977萬多元，法院一、二審都認為，無法僅以詹男沒有駕照，就推論一定會發生死亡事故，難以認定有因果關係，判家屬敗訴，旅行社免賠。