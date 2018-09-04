迷你豬逛大街害騎士擦撞受傷 飼主判拘役

2018-09-04 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕新北市知名私人救護車公司廖姓員工在公司停車場飼養迷你豬，凌晨卻跑到馬路上逛大街，並來回橫越馬路，李姓機車騎士因閃避不及和豬隻發生擦撞，人、車倒地受傷，迷你豬遭撞死；高等法院考量廖男賠償達成和解，依過失傷害罪判他拘役59天、緩刑2年定讞。

判決指出，廖男5年前在公司停車場旁設置豬舍飼養迷你豬當寵物，平時將門栓上鎖，不過，曾有民眾檢舉該迷你豬多次自行外出，疑未上鎖，要求飼主應提高警覺，以免造成交通意外。

2015年9月3日凌晨0時45分，該迷你豬竟自行走出停車場，跑到馬路上逛大街，依監視器畫面顯示，迷你豬沿著救護車公司外的道路走著，突然橫越馬路跑到對面路邊，沒多久又往回走，穿越馬路，欲往公司停車場方向走回去。此時李姓機車騎士行經該處，因閃避不及和迷你豬擦撞，人、車均倒地，李男頭、手有多處挫傷，迷你豬則被撞死。

李男事後對廖男提出過失傷害告訴。不過，廖男否認有過失傷害罪責任，表示他飼養的迷你豬在案發前2天已走失，只聽同事說有豬隻被撞死，但無法確定是他飼養的迷你豬撞上李男的機車。

警方查訪後，停車場員工爆料稱，被撞死的豬隻是廖男在停車場旁的豬舍飼養，原本是迷你豬，但2年來經餵食剩菜剩飯後，才長成這麼大隻，看不出原本是迷你豬。

高院審理認定廖男未善盡飼主照顧義務，任由迷你豬四處遊蕩肇事，致李男閃避不及受傷，兩者間有因果關係，廖男改口坦承有過失傷害責任，賠償李男28萬元達成和解。高院認定廖男具悔意，判他拘役59天、緩刑2年定讞。