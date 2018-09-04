又是139線！4少騎車出遊 剛滿18歲的他撞路樹命危

2018-09-04 11:59

〔記者湯世名／彰化報導〕又是139線！4名青少年今天上午騎機車行經彰化縣八卦山139線大彰路一處彎道時，騎在最前方的吳姓少年突然連人帶車打滑衝撞路樹，當場無意識，消防局據報將他送醫急救，仍因頭部顱骨骨折、顱內出血，性命垂危，轉入加護病房觀察，事故發生原因由警方釐清。吳姓少年日前才剛過18歲生日，沒想到就撞路樹重傷，家屬趕到醫院痛哭失聲。

彰化警分局交通分隊初步調查，4名青少年今天上午9時許分乘4輛機車，從省道台74甲線東外環道轉八卦山139線大彰路行駛，騎乘到一處彎道時，騎在最前方的18歲吳姓少年突然摔車往對向車道滑行，此時一輛安養中心交通車經過，閃避不及，被撞到前方左側擋板，吳男再往前滑行衝撞路樹，當場失去意識，機車嚴重毀損，同行的3名同伴趕緊停車搶救。

消防局據報派員趕往現場，將吳男火速送往彰化基督教醫院急救，發現他頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，右側肺部挫傷，意識不清，急救後轉入加護病房觀察，有生命危險。

往來彰化、南投的139線大彰路沿線儘管道路寬敞，但有多處彎道，近年來成為改裝車、重型機車與自行車友騎乘的熱門路段，其中有不少機車族甚至在行經彎道時喜好壓車，過去就曾傳出多起因為機車騎士壓車而摔車撞路樹的死傷意外，警方呼籲汽機車族行經該路段時務必放慢車速，以策安全。

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