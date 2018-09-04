婦登刁山失聯14天 直升機運遺體下山

2018-09-04 12:17

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕66歲婦人陳潤秀與高姓女友人18日到新北市三峽雲森瀑布山區登山，陳女扭傷腳，高女在刁山上陪了兩晚後下山求援，新北市消防局獲報以來，動員528人次消防、義消與民間團體上山，搜尋11天總算在距乾溪溝附近，一處深達30公尺的山溝附近，找到陳潤秀遺體，空勤總隊受阻天候，今天上午將遺體吊掛下山，將由家人處理後事。

陳潤秀18日上山後失蹤，新北市消防局22日獲報以來，連續14天出動搜索，期間山區大雨、救難人員冒險涉溪、上山下水搜救，家屬也期盼奇蹟出現，但沒有登山經驗的陳女獨自受困山區多日，腳踝又扭傷，消防單位研判陳女因想下山，反而迷航走入深山，因此失溫致死。

救難人員2日下午12點5分在乾溪溝發現一具遺體，卡在垂直約30公尺深的山溝中，因氣候不佳，向空勤總隊申請直升機，無法到場吊掛，原定3日吊掛作業，但直升機下午4點15到場天氣仍不佳；今天上午8點19分，空勤直升機到場吊掛，費時11分鐘完成吊掛，將遺體送下山後，由家屬委託葬儀社送往新北市立殯儀館，後續報請檢察官相驗。

外傳家屬認為死因不單純，本報獨家訪得陳女胞兄，他表示，目前仍在忙（胞妹後事），針對外界質疑死因不單純，胞兄僅透露「所有到此為止就好」，暫不願追究相關責任。

新北市消防局22日上午接獲與陳女同行的55歲高女報案，她18日與陳潤秀一起到熊空山區雲森瀑布一帶登山，19日下山時，陳潤秀腳踝扭傷無法行走，她19、20兩天陪陳女在山區過夜，高女先下山求助，但欠缺照明設備，在雲森瀑布過了一夜，22日早上走到熊空公車站牌附近的民宅報案，指稱陳潤秀意識清楚，只有腳扭傷無法行走，但她的手機已沒電。

消防局獲報，14天來出動第五大隊三峽等分隊，大批消防、義消上山搜尋，義消在熊空步道入口登設立前進指揮所，到熊空山區多條步道逐一找人，救難人員以雲夢谷前段及雲森瀑布為中心點，向外搜索10多條登山路線。

不願具名的登山專家說，三峽熊空到烏來紅河谷這條路，在104年蘇迪勒颱風後，路徑大毀，今年5月就有人在那裡失聯過夜，事隔36小時驚險尋獲，山友推測應該是在這路段出事。