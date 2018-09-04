台灣護照黑市行情5萬美元起跳 「產地價」6千出售

中國變造護照集團與台灣民眾勾結在台蒐購真護照，拿到中國變造後提供給中國民眾偷渡到歐洲地區國家。示意圖。（資料照，記者楊政郡攝）

2018-09-04 11:32

［記者楊政郡／台中報導］台灣護照黑市行情5至10萬美金！中國變造護照集團與台灣民眾勾結在台蒐購真護照，拿到中國變造後提供給中國民眾偷渡到歐洲地區國家，台中檢警破獲蒐購護照集團起訴劉等10人，同案湯等5人以區區5、6千元就將中華民國護照出售，產地價與黑市價有天淵之別。

內政部移民署接獲英國等歐洲國家的情資，有中國人民持疑似變造的中華民國護照入境，從事地下打工或賣淫工作被查獲，提供我國遭冒用護照名單，由我國移民署移送台中地檢署偵辦查出，湯男在2016年2月以區區6千元出售自己的護照，交付給劉、洪等，然後轉交給中國變造護照集團，經變造後賣給中國民眾，偷渡到歐洲地區國家。

檢方查出另有洪男、邱女、鄧女、凃男、賴姓少年（移送少年法庭）等人以5、6千元就把自己的護照出售。另查獲有劉、洪（同時也出售護照）、周、鄭、羅、黃等5人，都是在台協助蒐購護照、接手人員，然後轉交到中國變造護照集團。

而凃及賴姓少年2015年10月出售護照後，2016年3月向台中市警局豐原分局謊報護照遺失，然後重新辦理補發，兩人在同年3月15日就把新補發護照又出售給該集團。

而凃某竟然在同年7月15日又到豐原分局再次謊報護照遺失，想要如法泡製，但已被相關單位查出上述違法行為。

被告等人觸犯護照條例及偽造文書等罪。