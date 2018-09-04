假冒警察訂餐到派出所 穿同件衣服遭警逮

37歲黃姓男子於汐止區撥打公共電話，假冒為員警訂餐送至永和派出所。（記者陳薏云翻攝）

2018-09-04 11:28

〔記者陳薏云／新北報導〕假冒警察亂訂便當！新北市一名37歲黃姓男子，疑似因不滿永和警分局永和派出所當初受理案件時的態度，竟屢次假冒員警「呂文龍」向派出所周邊餐廳訂大量餐點，餐廳外送到派出所才發現是場騙局，也因此損失慘重，警方調閱監視器及通聯記錄，循線於昨晚7時許前往汐止逮捕黃姓男子，訊後依詐欺、強制及妨害信用等罪嫌送辦。

警方調查，黃嫌4月份於永和區租屋期間曾經與房東有過糾紛，疑似為房東告訴黃嫌毀損租屋處的物品，雖雙方後來皆不願追究，房東也撤告，但黃嫌疑似對處理的員警懷恨在心，因此使用房東弟弟的名字「呂文龍」，並假扮是員警打電話到派出所附近的餐廳訂餐，且一訂就是20至30份，待店家製作完成送到派出所後，所內員警表示「不是我們訂的，也沒有呂文龍這個人」，店家才知受騙上當。

警方調閱通聯記錄及監視器影像後，發現發話地址為汐止區公共電話，過濾後，發現為黃男（37歲）所為，警方前往埋伏，發現黃嫌穿著與昨日中午最近一次打電話惡搞永和店家所穿衣服一樣，員警一眼就認出，直指「就是你在惡搞嘛！」。

黃嫌遭逮後不斷辯稱，「我是用公共電話打給朋友啦」，但警方續問是打給何人，黃男又說不出來，警方依據相關事證，將黃男依詐欺、強制及妨害信用等罪嫌送辦。警方也呼籲這幾日有受害的店家，可前往派出所協助釐清案情。

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37歲黃姓男子被逮時穿著與惡搞訂餐時一模一樣，警方認衣逮人。（記者陳薏云翻攝）