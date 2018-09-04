桃園市長鄭文燦北檢出庭 原來是為了這件事...

2018-09-04 11:09

〔記者謝君臨／台北報導〕網路媒體「上報」日前以「內幕」為題，指中華職棒會長、現任立委吳志揚為了連任中職會長，向桃園市長鄭文燦輸誠「不選桃園市長」；對此，中職官網發聲明指「文章內容純屬虛構，絕非事實」，吳也對「上報」撰文記者提告，台北地檢署為釐清案情，今天上午以證人身份傳喚鄭文燦，訊後請回。

今天上午9點45分，鄭文燦赴北檢出庭，庭訊時間不到20分鐘；鄭離去時低調表示，今是以證人身份來出庭，是一般的案子，但因涉及他人隱私權，所以不便說明，隨即搭車離去。

今年3月15日，「上報」引述不具名人士說法，表示國民黨立委、中華職棒會長吳志揚為了爭取續任會長職務，曾向桃園市長鄭文燦「輸誠」不參選市長。

事後，中職在官網發聲明指「上報」文章內容純屬虛構，絕非事實，強調會長產生是由4個球團及社會公正人士，透過公開透明投票方式產生。吳志揚於第9屆會長任內，完成多項改革並為台灣棒球發展注入活泉，各項成績有目共睹，因此於第10屆會長選舉時，受到球團及各界支持，全票通過連任。

吳志揚也發表澄清聲明，強調公平、公正參與中華職業棒球大聯盟會長選舉，與年底地方選舉無關，且絕無透過友人傳遞消息。該報導內容從未向他查證，並捏造事實抹黑，更傳達政治可干涉體育之錯誤想法；若不於24小時內道歉澄清及下架，他將逕行提告以維護聲譽。