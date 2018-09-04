送乳貨車停路旁 冷藏不能熄火竟被開走

2018-09-04 10:53

〔記者吳昇儒／新北報導〕陳姓送乳貨車司機3日上午送貨時，臨時家中有私事，便將車停在新北市明峰街、中興路口，但因車上乳製品須冷藏，車子不能熄火，只能將鑰匙插在車上。陳男回到停車處時，驚見貨車已被偷走，回報公司報警處理。該公司同仁也PO上臉書，請網友協尋。晚間7時許，失竊的貨車在北市內湖區被尋獲，警方即刻前往採證，追查犯嫌中。

陳姓貨車司機向警方表示，昨日上午10時許從公司接到要外送的乳製品後，將車停放在住處附近，跑回家中，直到12時20分才返回停車處，卻發現車子消失，地面上也沒有寫上被拖吊的通知，懷疑被人偷走，只好通報公司。

新北市警汐止分局社后派出所接獲通報後，立刻調閱周邊路口監視器，發現一名白衣男子在現場鬼鬼祟祟查看，後來發現車內無人，便上車將貨車開走。

貨車公司同仁則在臉書上貼出車牌，並詳述案發狀況，希望網友們幫忙，找回貨車。

警方調閱監視器，發現車輛被開往台北市，而陳男的朋友，在晚間7時許，看見貨車被停放在內湖區安康路上，立刻請警方前往採證，並立刻將車發動，避免後方萬元產品因為冷藏而壞掉。

警方初步調查發現，竊嫌疑似偷車來代步，後來開到棄置地點時，車子剛好沒油，只好棄車離開，目前已鎖定數名對象，積極偵辦中。

相關影音