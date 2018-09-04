毒蟲嗆要請律師 轉身逃逸朝警開槍

2018-09-04 10:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕涉及槍擊、殺人未遂案件，被新北市三峽警分局偵查隊列為協尋人口的38歲潘姓男子與28歲黃姓女子，昨天晚上10點20分現蹤桃園市中壢區中北路，桃園市警局保安大隊警員陳柏翰、吳春典、陳彥銘執行巡邏勤務時，發現潘嫌2人看到警車即慌張離去，警方上前攔阻欲盤查時，潘嫌丟下一句要請律師到場竟轉身就跑，追逐過程掏出改造手槍朝員警開了一槍，所幸員警機警閃過並將潘嫌撲倒，雙方扭打在地時黃女還企圖將警方拉開，最後潘男及黃女都被制伏、上銬，潘男身上除改造槍枝，另被搜出彈匣1個、9MM子彈9顆（含1發已擊發子彈）、安非他命3包、總重9.42公克及吸食器。

潘男與警方扭打過程，都被附近民眾目擊、紀錄，潘男被壓制在地時不斷大喊會死人、不要，朝警方開槍時的囂張氣焰全消，潘男被制伏後手部受傷，員警也是全身多處擦傷。

警方調查，潘男有槍砲、毒品前科，黃女也有毒品前科，兩人是男女朋友，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪及槍砲及殺人未遂協尋等，移送桃園地檢署偵辦。

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