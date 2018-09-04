「永遠的先行者」楊偉中青澀模樣曝光 同窗這樣說...

楊偉中（紅圈）、黃炳縉（黃圈）、梁文傑（綠圈）。（網友提供）

2018-09-04 10:35

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會委員楊偉中上月29日驚傳為救溺水愛女、不幸溺斃，享年47歲，各界同感哀戚；據悉，現任台北地院行政庭長黃柄縉恰為楊就讀建國中學時同班同學，他坦言「跟楊不算是特別熟」，但也說，同是班上同學的現任台北市議員梁文傑、跟楊最熟，梁在「放言」撰文、寫準了高中時期的楊。

此外，內有黃柄縉、梁文傑等人，楊在該圖所附文字也被讚是「我們班永遠的先行者」。

1988年夏天是黃柄縉升高二、楊偉中留級一年時期，恰分到同班，隔年畢業但緣分未斷，一同考進台灣大學，只不過，黃考上的是政治系國際關係組、不同於楊的法律系司法組；但黃大二轉到法律系，楊則因個人理想、轉社會系。

黃柄縉受訪時說「我們不算特別熟」，不會特別有話題或交集，但出社會後，畢竟同班同學、還是會珍惜同窗情誼；至於高中時期的楊為人如何？黃說，梁文傑跟他最熟、所以寫的很精確。

梁文傑上月31日撰文提到，楊偉中是國民黨大家之子，與自己逃難來台的大陳島後代背景不同，但會一同去買禁書，而兩人都思想左傾，都想打倒國民黨專制，彼此同志關係延續到台大「國際社」時期；但梁也說，隨著拋棄左派與大中國思想，楊致力於左派工運圈和新聞圈，並在馬英九吸收下、任國民黨發言人後，感情漸行漸遠。

「偉中又脫離了國民黨而和我恢復了少年時的情誼和來往」，梁文傑透露楊轉變原因在於，楊理解自己是在台灣長大的知識份子，最終要為台灣服務，留在國民黨也就沒有意義。

此外，另位與楊偉中、黃柄縉、梁文傑同班的高中同學阿棟，則在臉書發文悼念，但因「想說的，能說的，都在這篇悼文裡了，為了避免交淺言深」，婉拒本報採訪，但授權使用臉書內容；阿棟說，他與楊只是一年同學，交情不深，但彼此的青春確實曾交疊。

文內也說，楊偉中讀他的左派書、阿棟則看史記、紅樓夢等，但有時，兩人會從地上撿同一張首都早報，關心六四、野百合、反軍人干政等議題；阿棟也認，在喧囂年代，「偉中聽得明白一些」。

文末，阿棟道別楊偉中、不忘讚他是「我們班永遠的先行者」。