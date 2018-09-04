國防部為2千多元告自來水公司 法官大罵2機關僵化

國防部為了2321元，向自來水公司提告，台中地院承審法官大罵浪費司法資源。（資料照）

2018-09-04 10:26

［記者楊政郡／台中報導］國防部為了2321元，竟然提告自來水公司！台中地院承審法官大罵浪費司法資源莫此為甚，兩機關間還有政務委員，也有法務部門，機關協調即可解決的事情，無謂浪費司法資源，政府機關僵化可見一班，妄言提升政府競爭力。

案由起源，國防部有一位領取退休半俸的遺孀宋劉女士，她在2013年6月13日死亡，理應從死亡起停發退休半俸，但國防部不查，竟又溢發同年7月1日至12月31日退休半俸15萬6876元。

而宋劉女士的繼承人全體辦理拋棄繼承，也未辦理宋劉女士郵局帳戶（原餘額843元）終止，所以該筆溢發退休半俸進入該帳戶。

有趣的是，宋劉女士郵局帳戶，原是其繼承人用來繳交自來水費的綁約自動扣款帳戶之一，其繼承人並未辦理終止，因帳戶內還有錢，自來水公司就從2013年7月15日起又扣款至2015年1月13日止（國防部發現該溢發薪資而追回），累計扣款2321元。

國防部就是對簿公堂來要回這筆2321元，台中地院行政法庭法官認為，宋劉女士死亡後，其自動扣款綁定契約「法定」終止，自來水公司引用私法契約關係，並不能牴觸民法權利之強制規定，自來水公司必需另向宋劉女士的繼承人收取水費，這筆錢屬於國防部「溢發」薪資，國防部追回有理。

此案並不複雜，法官張升星審理期間發現爭議金額僅2321元，且是兩個政府機關，詢問兩造機關不是有政務委員嗎？不能私下協調嗎？兩造均默然以對。不同部門僅因2321元涉訟，相互摯肘，無謂浪費司法資源，妄言提升政府競爭力，無異緣木求魚。

法官說這件是民法權利基本概念簡易辯證，有受過法律教育者理應相當明瞭，況且僅2千多元，自行協調省時省力。