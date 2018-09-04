松菸槍擊案 北檢第二波起訴6人

松菸文創大樓從去年11月發生槍擊案。（資料照）

2018-09-04 09:58

〔記者謝君臨／台北報導〕松菸文創大樓從去年11月到今年2月，連續遭歹徒開槍3次，台北地檢署4月依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，起訴首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，今再起訴出資謀劃的主嫌魏文波、中間人黃柏榮、王永霖、蔡孟翰，以及兩名槍手林志遠、郭峻升等6人，並以危害治安重大、犯後態度惡劣，建請法院對魏文波從重量刑，檢警研判，槍擊案與土方工程利益有關。

檢方痛批，魏文波假釋出監且保護管束期滿，本應正常工作，賦歸社會，竟不思改正，兩次出巨資指示他人開槍尋釁，危害治安重大，且犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

檢方調查，經營土方業務的魏文波，覬覦取得富邦建設公司建案下游工程發包的承包利益，由魏出資謀劃，透過黃柏榮、蔡孟翰聯繫林志遠、郭峻升擔任槍手，分別於今年1月19日、2月27日前往松菸文創園區的富邦建設公司開槍。

今年1月17日晚間，魏文波在台南西河路處所與黃柏榮碰面，議定以100萬元為報酬，由黃找人至富邦建設公司開槍恐嚇，黃隨即與王永霖議定前往，王再找林志遠親往開槍。同日晚間，魏交付40萬予黃，黃再轉交給王，王則轉交8萬元予林。

翌日晚間8時許，王、林北上，於19日凌晨先抵達新北市蘆洲，與友人飲酒，而後至汽車旅館休息，清晨7時許，林持烏茲衝鋒槍搭乘計程車前往松菸文創大樓，並於當日下午1時許，在松菸文創大樓旁馬路對空開3槍，隨即南下逃亡，在高鐵台南站被捕，北檢聲押禁見林獲准。

今年1月16日晚間，魏文波再以Facetime通訊軟體聯絡蔡孟翰，約定翌日晚間8時許在台南西河路碰面，議定以50萬元作為報酬，由蔡找人前往富邦建設公司開槍恐嚇；今年大年初二，蔡向郭峻升催討債款，詢問郭有無意願前往開槍，報酬約20、30萬元，郭應允。

2月27日凌晨，郭從高雄包計程車北上，抵北後赴現場觀察，下午要求運將停在市民大道下方等待，自己走向松菸大樓，在大樓停車場出入口對空開3槍，搭上原車直下台中豐原後，轉搭另輛計程車回高雄梓官住處，晚間到警局投案。